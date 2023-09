ULTIME DA TRIGORIA – Kristensen parte con la Danimarca, Pellegrini lascia il ritiro azzurro. Azmoun in gol nella partitella (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi nuovamente questa mattina a Trigoria, con Mourinho che però perde un altro pezzo: la Danimarca ha chiamato Rasmus Kristensen dopo aver perso Bah per infortunio.

Oggi intanto è andata in scena una partitella in famiglia che ha visto mettersi in evidenza Sardar Azmoun: per l’iraniano gol con pallonetto su assist di Karsdorp, il tutto immortalato dalle telecamere del club giallorosso.

In campo non c’erano tutti gli acciaccati, da Renato Sanches ad Aouar, da Zalewski a Paulo Dybala, con la Joya che tornerà ad allenarsi a pieno regime solo la prossima settimana.

Intanto non arrivano notizie confortanti sul fronte Pellegrini: il capitano giallorosso è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Italia di Spalletti dopo il problema muscolare accusato ieri: per lui fastidio al flessore destro. Prima del Milan aveva avvertito dolore a quello sinistro. Il centrocampista è dunque in forte dubbio per Roma-Empoli.

Giallorossi.net – A. Fiorini