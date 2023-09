Belgio, Lukaku convocato per le sfide contro Azerbaigian ed Estonia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku figura tra i convocati del Belgio per le sfide di qualificazione al prossimo Europeo in scena in Germania.

L’attaccante, appena trasferitosi alla Roma con la formula del prestito, è dunque considerato a disposizione e pronto per giocare dal ct Tedesco.

Il Belgio affronterà l’Azerbaigian il 9 settembre e l’Estonia il 12. Josè Mourinho dunque non potrà contare sul centravanti durante queste due settimane di pausa del campionato.