SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LIVE – La Roma nel girone con Slavia Praga, Sheriff e Servette

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta per conoscere le sue prossime avversarie nel girone di Europa League che condurrà alla fase finale, quella a eliminazione diretta, che comincerà con il nuovo anno.

I giallorossi sono teste di serie e quindi eviteranno le squadre peggiori, come Liverpool o Ajax, ma dovranno sperare di non trovare avversari insidiosi nelle altre urne: Marsiglia, Sporting Lisbona e Betis tra le migliori in seconda fascia, da evitare l’ostacolo Brighton in terza.

Vi lasciamo dunque al sorteggio in diretta con la composizione dei gironi nel nostro consueto live.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Ore 13:40 – La Roma evita le peggiori e pesca i cechi dello Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff e gli svizzeri del Servette.

Ore 13:20 – Si parte: sotto la composizione in diretta dei gironi:

GIRONE A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topola.

GIRONE B: Ajax, Marsiglia, Brighton, Aek Atene.

GIRONE C: Rangers, Real Betis, Sparta Praga, Limassol.

GIRONE D: Atalanta, Sporting Lisbona, Sturm Graz, Rakow.

GIRONE E: Liverpool, Lask, Saint Gilloise, Tolosa.

GIRONE F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos.

GIRONE G: Roma, Slavia Praga, Sheriff, Servette.

GIRONE H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken.

Ore 13:10 – Vengono presentati gli ospiti eccellenti, M’Bia e O’Shea, che procederanno all’estrazione dei gironi. Tra poco si parte.

Ore 13:00 – La cerimonia è al via. Ora saranno presentate le squadre e le regole del sorteggio, poi si procederà all’estrazione.

Queste le fasce:

PRIMA FASCIA: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

SECONDA FASCIA: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

TERZA FASCIA: Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

QUARTA FASCIA: Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken