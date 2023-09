“ON AIR!” – FERRAZZA: “Ndicka non ha convinto Mou”, ROSSI: “Solbakken? Non credo sia stato comprato per motivi tecnici”, PIACENTINI: “Stasera mi prenderei il punto”, MACCHERONI: “Neanche per idea, possiamo battere il Milan”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Solbakken? Non sono convintissimo che sia stato comprato dalla Roma per motivi tecnici… Questo calcio a me non piace, toglierei i cartellini e farei solo contratti ai giocatori, perchè si eliminerebbero i discorsi delle plusvalenze. Metterei solo un tetto ai salari, e punterei solo sulla bravura del tuo vivaio. Col salary cap andresti davvero a livellare le cose. Ma non lo faranno mai, perchè si va sempre in direzione dei soldi. La favoletta che vogliono tenere d’occhio i bilanci è la ca*zata che vi raccontano, perchè loro vanno dietro ai soldi, all’Arabia Saudita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ finito finalmente questo agosto, il più lungo di sempre. Tra trattative, giocatori che vanno e vengono, mi è sembrato lungo sessanta giorni. Roma-Milan? Io il punto me lo prendo, e poi ci vediamo il 17 settembre… Per come si è messa la storia, con la pausa in mezzo, forse mi accontenterei. Un punto non cambia niente? Psicologicamente qualcosa cambia, se dovessi perdere sarebbero due settimane di passione. Ci sono sensazioni che mi fanno preoccupare: il Milan è una squadra molto “portata” dalla classe arbitrale. Io sono uno che di solito pensa che la Roma vince sempre, ma stavolta…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La Roma ha i giocatori per giocarsela a viso aperto con tutti, ha calciatori che vengono da grandi squadre, PSG, Manchester United… Firmare per il pareggio col Milan? Ma che ti cambia un punto…assolutamente non firmerei. Io sono convinto che la Roma possa vincerla questa partita qua…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Tatticamente sarei contro Mourinho se mettesse Paredes in campo stasera, ma questo se non ci fosse Pellegrini. Perchè Aouar, Pellegrini e Cristante ti permetterebbero il lusso del Paredes di adesso… Mourinho contro il Verona ha messo fuori Aouar, e per questo Paredes non ha inciso minimamente. Invece ti serve il dinamismo di Aouar e il sacrificio di Pellegrini per permetterti il lusso di Paredes in mezzo al campo. E poi su El Shaarawy: ogni volta che parte titolare è da 5-5,5, quando subentra è sempre da 6-6,5…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La cosa che ci interessa di più oggi è la partita. Lukaku? Oggi alle 19:30 c’è la presentazione, e poi magari alle 20:45 gioca…può essere? Non è mica vietato…In questa serata se fossi l’allenatore, oltre ai piedi guarderei la fisicità dei miei giocatori… Sono rimasto sbalordito dal Corriere della Sera: scrive “Topi al Colosseo, via alla derattizzazione” e ci hanno messo la foto di Lukaku: è una vergogna…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Il sorteggio di oggi? Le squadre non sono semplicissime…La Roma sarà in prima fascia, potremmo prendere il Rennes di Matic, ma anche lo Slavia Praga. Io spero di non incontrarla perchè a noi le vendette sportive difficilmente ci riescono. In terza fascia c’è il Brighton, che è la più fastidiosa, è la vera mina vagante della coppa: oltre a giocare bene, si è anche rinforzata. Potrebbe venire un girone facile, come abbastanza complicato…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Su Ndicka mi arrivano feedback negativi sul fatto che non faccia impazzire Mourinho. Una cosa è che non lo vede pronto, un’altra è che non lo faccia impazzire proprio come giocatore…Era lui il vero sostituto di Ibanez, più di Llorente…quindi? Non parliamo di un vero e proprio caso, ma di un casetto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il mercato in entrata è più chiuso che aperto. Solbakken? Ha giocato molto poco, e spesso ha dovuto fare la seconda punta. All’Olympiacos potrebbe trovare le condizioni giuste per esprimersi, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Il voto al mercato? Inciderà tantissimo l’arrivo di Lukaku…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La cosa che incuriosisce di più di Roma-Milan è Lukaku. Può entrare in partita in corso, e anche se in condizione precaria te lo porti in panchina e poi vedi cosa succede. A logica sarebbe stato meglio tenerlo fuori, farlo lavorare 15 giorni, ma la spinta del pubblico e la necessità di stasera ti spinge a portarlo in panchina, e se lo fai è perchè nell’ultimo quarto d’ora può servirti a qualcosa… Mourinho che torna in panchina? Contano più i giocatori in campo degli allenatori in panchina, ma anche lui spesso ha inciso: ha un comportamento che ha non è indifferente alla sua squadra, all’ambiente, ma anche agli avversari e agli arbitri. Tutte le squalifiche prese dalla panchina della Roma non possono essere sempre colpa degli arbitri. Per me è più utile avere Dybala o Lukaku in campo che Mourinho in panchina…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma-Milan? L’attrazione è senza dubbio Lukaku, che sarà presentato prima della partita, tutti e 65mila saranno lì a fare festa. Se le cose non vanno benissimo, penso che Mourinho potrebbe metterlo in campo gli ultimi minuti. Lui è un giocatore fantastico se sta bene, è un crack, altrimenti è un giocatore modesto. Lui basa il suo gioco sulla forza fisica, sulla protezione del pallone. Lo abbiamo visto a Milano l’altro anno, è entrato in palla gli ultimi mesi, prima no perchè non stava bene… Sorteggio Champions? Meglio di così per la Lazio non si poteva fare, è stata veramente fortunata, se la poteva giusto aggiustare da sola una cosa del genere… Mourinho in panchina? Un personaggio come lui sta meglio in campo che fuori, qualcosa in più ti dà. Mi auguro solo che non ricomincino a fare casino con la panchina…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala che non è tra i convocati è il segnale peggiore. Lui nella Roma ha fatto la differenza, e su tre partite ne ha giocata metà di una e questo fa parte del dna di questo calciatore, che è il migliore che c’è in Italia ma che ha questa problematica Lukaku? Non lo andrei proprio a rischiare prima della sosta. Certo, ne avresti bisogno, specie nel momento in cui Belotti non ce la farà più avresti la necessità di un cambio. Io mi auguro che non ce ne sia bisogno…”

Redazione Giallorossi.net