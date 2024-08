Bellanova e Chiesa, la Roma non molla

AS ROMA NEWS – Cedere prima di tornare ad acquistare. Ma prima del 30 agosto la Roma ha la ferma convinzione di voler arrivare a dama con un paio di colpi che formeranno l’ossatura dell’undici titolare di De Rossi.

Serve innanzitutto un terzino destro: sfumato Pubill, che finirà all’Atalanta per una ventina di milioni, resta in corsa il primo nome fatto dall’allenatore giallorosso a Ghisolfi e cioè Raoul Bellanova. Il Torino continua a fare muro, con Cairo che chiede 20 milioni, preferibilmente cash, anche perché i granata devono incassare denaro per fare mercato: attualmente l’indice di liquidità segna 5 milioni di euro con la trattativa per il passaggio di Ilic allo Zenit che è ad un punto morto.

Doveva essere lui l’assegno circolare dei granata per blindare il mercato in uscita e foraggiare quello in entrata. Ma da San Pietroburgo non si è fatto sentire più nessuno da giorni. Uno stallo che potrebbe favorire proprio la Roma che con l’acquisto di Bellanova darebbe nuova liquidità al Torino per rinforzare la squadra di Vanoli. Ghisolfi, forte della volontà del calciatore di trasferirsi nella Capitale, aspetta il momento giusto per andare all’assalto del terzino.

Affare complesso, così come quello che porta a Federico Chiesa: la Roma resta in attesa di una decisione del calciatore. Per ora l’attaccante della Juventus non parla e lascia alle interpretazioni social le sue volontà. Ieri il bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dal significato criptico: il classe ‘97 ha infatti condiviso una foto mentre esulta con la maglia della Juventus e nella didascalia sono presenti le emoji di colore bianconero. Un messaggio diventato virale con oltre quindicimila commenti, poi bloccati dallo stesso calciatore. Non è una novità che De Rossi lo vorrebbe volentieri nel suo tridente d’attacco: Friedkin proverà ad accontentarlo entro la fine del mercato.

Fonte: La Repubblica

