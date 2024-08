Calciomercato Roma, l’Atalanta piomba su Pubill: accordo raggiunto per 20 milioni (AGGIORNATA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrava destinato alla Roma, ma ora su Marc Pubill è piombata l’Atalanta, pronta a fare sul serio per avere il terzino spagnolo dell’Almeria.

A riferire del forte interesse del club nerazzurro è Fabrizio Romano, che in questi minuti parla di trattativa aperta con la società iberica per l’esterno attualmente finalista con la Spagna alle Olimpiadi.

La richiesta dell’Almeria per lasciar partire Pubill è di 20 milioni di euro, bonus compresi, e il 15% della futura rivendita. La Roma al momento non sembra aver presentato offerte ufficiali per il terzino, e dunque rischia di essere bruciata dal club bergamasco.

AGGIORNAMENTO ORE 23:20 – Accordo subito raggiunto tra Atalanta e Almeira: i bergamaschi pagheranno 20 milioni bonus inclusi, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. A riferirlo è come sempre Fabrizio Romano, che riferisce in esclusiva come la trattativa sia ormai chiusa e l’accordo raggiunto. L’Atalanta piazza così il secondo colpo in poche ore, dopo quello di Retegui.

