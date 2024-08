RITIRO ROMA: Dovbyk torna ad allenarsi con i compagni, in gruppo anche Baldanzi. Personalizzato per Paredes (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la vittoria per 4 a 0 contro il Barnsley di ieri, la Roma oggi è tornata ad allenarsi al St. Georges Park in vista del prossimo e ultimo test amichevole prima dell’inizio della stagione, quello del 10 agosto contro l’Everton.

Si è rivisto in campo Artem Dovbyk, che ha avuto il visto dall’Ucraina e ha potuto raggiungere nella serata di ieri i suoi compagni. In gruppo anche Shomurodov, che ha risolto lo stesso problema del collega di reparto.

Buone notizie dall’infermeria, con Baldanzi è oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, vincendo anche la partitella in famiglia con la squadra formata, tra gli altri, anche da Pellegrini, Abraham, Sangarè e Ndicka. Si è rivisto anche Paredes, che si è allenato a parte.

Qui sotto il video pubblicato dalla Roma con alcune immagini della seduta odierna.

