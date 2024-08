Calciomercato Roma, Ghisolfi ha chiesto Loic Baldè al Siviglia: gli spagnoli vogliono 20 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo gli arrivi di Matias Soulé e Artem Dovbyk in attacco, la Roma lavora anche per migliorare la difesa e ha messo nel mirino Loïc Badé.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport tramite il suo sito di riferimento. La società giallorossa vorrebbe inserire delle contropartite tecniche nell’operazione, visti i diversi calciatori in uscita.

La società spagnola, per il momento, chiede soltanto cash. La richiesta è di 20 milioni di euro. Le parti, per il momento, sono lontane ma è un segnale di come la Roma voglia intervenire anche in difesa e aggiungere un centrale di spessore alla squadra di Daniele De Rossi.

Il difensore 24enne ex Rennes ha giocato 33 partite nell’ultima stagione con il Siviglia (in tutte le competizioni) ed è legato alla società spagnola con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

