CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa mercoledì 7 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:55 – DALLA FRANCIA: ROMA SU RICHARDSON – La Roma sta mostrando interesse per Amir Richardson (22) del Reims. Il centrocampista marocchino ha disputato un ottimo torneo alle Olimpiadi e ha attirato anche l’attenzione di Everton, Ajax e Fiorentina. Alcuni dei club interessati avrebbero già inviato offerte da 9 milioni di euro, ma il Reims ne chiede 12 più bonus. (lequipe.fr)

Ore 10:30 – CRISTANTE POTREBBE LASCIARE LA ROMA – Bryan Cristante (29) potrebbe a sorpresa lasciare la Roma: il centrocampista sarebbe nella lista dei cedibili di Ghisolfi, con il prezzo fissato a 20 milioni di euro. (Il Romanista)

Ore 10:00 – INCONTRO PER PUBILL – Nei prossimi giorni la Roma incontrerà Ramadani, agente di Pubill (21), terzino destro che sembra essere la priorità dei giallorossi per sistemare la fascia destra. (Tuttosport)

Ore 9:10 – KARSDORP DICE SI’ AL BESIKTAS – Rick Karsdorp (29) ha trovato un accordo per il trasferimento al Besiktas, ora il club turco punta a chiudere con la Roma nelle prossime ore. (Fotomac)

Ore 9:00 – IL MILAN NON VUOLE CEDERE OKAFOR E SAELEMAEKERS – Daniele De Rossi vorrebbe avere uno tra Okafor (24) e Saelemaekers (25) come contropartita tecnica nell’affare Abraham al Milan, ma i rossoneri non vogliono cedere nessuno dei due esterni d’attacco. (Tuttosport)

Ore 8:00 – RAMADANI A ROMA, GIALLO SULL’INCONTRO – Fali Ramadani, agente di Chiesa e Pubill, è atterrato ieri a Roma e ai tifosi ha raccontato di essere qui per incontrare i giallorossi. Ma nessun dirigente del club si trova nella Capitale: sia Ghisolfi che Souloukou sono in Inghilterra con la squadra. (Corriere della Sera)

