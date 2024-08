Stadio Roma, il Comune accelera sul progetto. Avviato lo sgombero, gli abitanti: “Non sappiamo dove andare”

NOTIZIE AS ROMA – Polizia e tecnici del Comune mercoledì mattina sui terreni dove sorgerà lo stadio della As Roma a Pietralata. Il Comune accelera sul progetto stadio, scrive il portale on line del Corriere della Sera. Dopo la sentenza del Tar che ha annullato la richiesta di sospensione dei lavori su alcuni terreni interessati dalla costruzione dello stadio, l’amministrazione capitolina ha mandato questa mattina la polizia locale per intimare ai proprietari dei terreni di abbandonare l’area.

«Non so cosa accadrà ora – racconta Fabiana Ciciriello una delle due proprietarie che ha fatto ricorso al Comune – nessuno ci ha avvisato e non sappiamo dove andare. Ci hanno solo detto che dobbiamo andare via e che una volta usciti possiamo fare ricorso».

Il sindaco Gualtieri, dopo un incontro in Campidoglio con i Friedkin a fine luglio, aveva annunciato l’accelerata all’iter. «Non è stata solo un’occasione per vedere il progetto architettonico, ma anche per entrare nel merito di tutta la procedura per rendere questo complicato processo più rapido possibile. Ci saranno dei tavoli tecnici che proseguiranno, che approfondiranno tutti i vari aspetti legati alle prescrizioni, alla mobilità, abbiamo fissato un metodo e un calendario di lavoro per fare il salto di qualità e entrare nella fase operativa di questa bellissima opportunità per la città. Perché sarà uno stadio della Roma ma sarà anche un luogo da abitare perché ospiterà degli eventi che riguarderanno tutta la città».

Fonte: Corriere.it