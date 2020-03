Bellinazzo (Il Sole 24 Ore): “Friedkin ha confermato di volere ancora la Roma, ma il prezzo va rivisto”

ULTIME NEWS AS ROMA – Dn Friedkin non ha affatto mollato la Roma. Questa l’idea di Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore che rincuora tutti quei tifosi giallorossi che si chiedono con una certa apprensione se il magnate texano abbia ancora intenzione di rilevare il club giallorosso da James Pallotta.

“L’affare al momento è sospeso, non interrotto – le parole del giornalista rilasciate oggi all’edizione on line de “Il Romanista”-. Non c’è nessun dietrofont da parte dei texani, semplicemente si sono avviate delle riflessioni. Gli effetti della probabile crisi economica che potrebbe colpire gli Stati Uniti hanno spinto Friedkin ad una maggiore prudenza.

Le riflessioni dunque sono tutte rivolte al valore del club che avrà al termine di questa emergenza che ha messo in allarme tutto il mondo del calcio: “L’incertezza sul futuro del campionato di Serie A e delle competizioni europee hanno messo in allarme i consulenti del gruppo, portandoli a fare una nuova valutazione del club e delle prospettive di crescita. Anche perché la valutazione della Roma si basava molto sulle potenzialità di crescita attribuite al club. Friedkin ha confermato la volontà di comprare ma ora andrà rivista la valutazione economica”.

Intanto però Pallotta coprirà le spese necessarie per la sopravvivenza del club: “La Roma ha un fabbisogno di cassa importante e l’attuale proprietà è orientata a evitare qualsiasi tipo di problema. Copriranno le spese necessarie e questo ricadrà anche sulla valutazione futura del club. Più soldi metterà Pallotta ora e meno dovrà metterne Friedkin dopo, anche questo è argomento di trattativa. Ma sia chiaro, senza Coronavirus a quest’ora la Roma avrebbe un nuovo proprietario“.

Fonte: ilromanista.eu