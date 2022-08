Belotti aspetta ancora la Roma, firma in arrivo a metà settimana

AS ROMA NEWS – Andrea Belotti aspetta la Roma e rifiuta le offerte pervenute. Il giocatore spera ancora di raggiungere Pellegrini e Dybala in giallorosso, anche se comincia a temere di restare con il cerino in mano.

Nelle ultime ore sono arrivate le offerte di diversi club esteri, ma nessuna tale da farlo vacillare. L’attaccante, se avesse voluto, avrebbe già firmato per un’altra squadra. E invece, arrivati al 13 agosto, giorno che segna l’inizio del nuovo campionato, il Gallo è ancora libero.

Il motivo è la Roma. Tiago Pinto sta cercando di piazzare un attaccante, che sia Felix o Shomurodov poco importa. Forse potrebbe bastare anche solo la partenza di Kluivert, vicino al Fulham. Il gm ritiene di poter cedere un paio di questi calciatori a titolo definitivo, ma questa formula richiede più tempo per trattare.

Il Gallo aspetta la Roma, rassicurato sul fatto che entro metà della prossima settimana qualcosa si sbloccherà sul fronte cessioni. In un modo o nell’altro. Non è da escludere che, dopo aver piazzato Kluivert, Pinto decida di cedere Shomurodov senza obbligo di riscatto per facilitare la sua partenza. O magari di far firmare Belotti prima della partenza dell’uzbeko.

Giallorossi.net – G. Pinoli