Zaniolo resta, rinnova e scalda i motori per una stagione super

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo può essere l’uomo in più di questa Roma. L’attaccante giallorosso, ancora al centro delle voci di mercato nonostante i segnali chiari lanciati sia dal giocatore che da Mourinho, è pronto a rilanciarsi a grandi livelli.

Lo scorso anno la sua stagione è stata caratterizzata da continui alti e bassi, comprensibili visto che il calciatore veniva da un doppio infortunio che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua carriera. Nonostante questo Zaniolo è stato decisivo in diverse partite chiave, specie in Conference League.

Quella che sta per cominciare deve essere invece la stagione della sua definitiva consacrazione. Nella Roma, al suo primo anno, Zaniolo era riuscito a impressionare tutti per il suo talento cristallino, per la potenza delle sue giocate, per la forza che sprigionava quando partiva in progressione. In questo precampionato abbiamo visto un Nicolò carico a pallettoni.

Il 22 si è presentato in ritiro tirato a lucido. Si è perfino snellito. Con Pellegrini, Dybala e Abraham parla la stessa lingua, e non vede l’ora di divertirsi in campo, quando le partite varranno tre punti.

Mourinho con lui ha fatto un lavoro di fino anche dal punto di vista psicologico, toccandolo nelle corde giuste. Le sensazioni, dunque, sono ottime. Zaniolo è carico. Vuole restare alla Roma (il rinnovo per lui è pronto) e non sta più pensando all’idea di poter lasciare Trigoria. L’unico obiettivo adesso è vincere in giallorosso. A partire da domani sera.

Giallorossi.net – A. Fiorini