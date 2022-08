Mercato e sogni scudetto: oggi parla Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Appuntamento questo pomeriggio a Trigoria alle ore 15. Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa, per rispondere alle domande dei giornalisti.

L’attesa dunque sta per finire. Dopo un’estate fatta di supposizioni sui suoi mal di pancia, rivelatesi poi fasulle, lo Special One commenterà (forse) oggi il mercato operato al momento da Tiago Pinto.

Ma il tema centrale della conferenza sarà la sfida alla Salernitana in programma domani sera, e le ambizioni che avrà la Roma per questa stagione.

La parola scudetto infatti comincia a essere scritta e pronunciata da più parti dopo gli acquisti roboanti di Dybala e Wijnaldum, anche per mettere pressione sui giallorossi e sul tecnico. Oggi sapremo cosa ne pensa Mou.

