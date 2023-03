Belotti colpisce Mou, ora Abraham rischia

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho ha apprezzato particolarmente la prestazione di Andrea Belotti di giovedì scorso sul campo della Real Sociedad. Così come era piaciuta al tecnico la prova del Gallo contro il Salisburgo.

E ora la titolarità di Tammy Abraham nella Roma comincia a scricchiolare. Nonostante l’ex centravanti granata non sia al top della forma per via del tutore alla mano che ne limita in qualche modo i movimenti, le sue quotazioni per una maglia da titolare contro la Lazio crescono col passare delle ore.

Rebus dunque che andrà sciolto solo a ridosso della panchina. Perchè Abraham ha un bel feeling con la Lazio, alla quale ha segnato il gol più veloce nella storia della stracittadina. Scontata la staffetta, ma non è escluso nemmeno che alla fine Mou giochi con Dybala come falso nove, lasciando entrambi in panchina,

Abraham deve però cercare di darsi una scossa e cominciare a essere decisivo, altrimenti in estate l’addio può essere non solo possibile ma addirittura probabile: l’inglese è infatti uno dei giocatori più richiesti sul mercato, con la Roma che potrebbe decidere di sacrificare l’ex Chelsea per fare cassa.

