Matic verso il recupero per il derby, oggi il test decisivo

ULTIME NOTZIE AS ROMA – Nemanja Matic verso il recupero. Il gigante serbo, out contro la Real Sociedad per via di un’influenza intestinale, dovrebbe farcela a giocare con la Lazio.

Ieri l’ex United non era in gruppo, ancora debilitato dall’indisposizione piuttosto violenta che lo aveva messo fuori gioco per la partita di ritorno di Europa League in terra basca.

Oggi però Mou conta di riaverlo a disposizione nell’allenamento di rifinitura che si svolgerà a Trigoria a poche ore dal fischio d’inizio del derby.

Se Matic dovesse aver smaltito completamente l’influenza, giocherà titolare al fianco di Cristante. Se invece il serbo non dovesse farcela, toccherà a Wijnaldum fare coppia con l’azzurro.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo