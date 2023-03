Feyenoord, Kocku: “La Roma? Abbiamo pensato subito che volevamo vendicarci”

NOTIZIE AS ROMA – Orkun Kocku, capitano del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa prima del big match di campionato contro l’Ajax in programma domani alle 14:30.

Il numero 10 turco ha parlato anche del sorteggio di Nyon, che ai quarti di Europa League ha messo di nuovo di fronte Roma e Feyenoord:

“Stavamo pranzando e abbiamo visto che l’avversario sarebbe stato la Roma. E allora la sensazione è stata subito quella di volersi vendicare. All’epoca eravamo molto vicini. È sicuramente un bell’appuntamento”.