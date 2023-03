Lau (Pres. Associazione tifosi Feyenoord): “Trasferta vietata a Roma? Si giochi su un campo neutro. Un vantaggio aver pescato i giallorossi”

NOTIZIE AS ROMA – Il Presidente dell’Associazione Tifosi del Feyenoord, Kees Lau, ha parlato a rtlnieuws.ntl della sfida contro la Roma e della possibilità che la trasferta possa essere vietata ai tifosi olandesi:

La possibilità del divieto di trasferta per voi a Roma?

“Abbiamo reagito con sorpresa alla notizia. Soprattutto se pensiamo alle parole della UEFA, ovvero che le partite non possono più essere giocare in determinate città se i tifosi ospiti non sono benvenuti. Se non si può giocare a Roma, allora bisogna andare in un altro paese.

La partita va giocata in Germania o in Svizzera ad esempio. Non ho idea del dove, ma deve essere una possibilità. Noi continueremo con i nostri piani per la trasferta a Roma. Ma la UEFA non lo accetterà in ogni caso”.

Il sorteggio?

“Non mi è dispiaciuto dell’accoppiamento con la Roma. L’anno scorso abbiamo giocato un match pessimo e ora stiamo migliorando. Penso ci siano anche diversi vantaggi ad essere stati sorteggiati con i giallorossi”.

Fonte: rtlnieuws.ntl