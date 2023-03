Romagnoli: “Il derby è la partita delle partite, fondamentale per la nostra squadra. Dovremo dare tutto”

AS ROMA NOTIZIE – Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste nel match program alla vigilia del 180esimo derby della Capitale. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa servirà per provare a vincere il derby?

“E’ una partita che si prepara da sola, è fondamentale per l’ambiente e per la nostra squadra. Per vincerlo dovremo dare tutto, mettere il 110% in campo e in ogni singolo momento all’interno dei 90 minuti”.

In carriera hai avuto l’occasione di vincere anche i derby di Genova e Milano, cosa rende speciale quello della Capitale?

“È la partita delle partite. Per chi è un tifoso in campo, la fede e il cuore ti portano a sentirlo di più e a giocarlo con un animo diverso rispetto alle altre gare”.