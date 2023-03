AS ROMA NEWS – Nemanja Matic recuperato per il derby. Il centrocampista serbo era regolarmente in gruppo nella rifinitura svolta oggi a Trigoria.

Domani l’ex United sarà dunque titolare nella partita di domani alle 18 contro la Lazio al fianco di Cristante in mediana.

Sarà assente invece Rick Karsdorp, che oggi è stato operato al setto nasale per ridurre la frattura: intervento perfettamente riuscito per il terzino, che però salterà la gara di domani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini