Belotti, Dzeko e Mayoral: tre attaccanti per Mou che studia una Roma a due punte

AS ROMA NEWS – Dzeko resta, Mayoral pure. E a loro si aggiungerà Andrea Belotti. Potrebbe essere questa la composizione dell’attacco giallorosso del prossimo anno con Mourinho, almeno stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), nel pezzo intitolato “Due bomber per Mou”.

Salvo sorprese infatti, Edin dovrebbe restare ancora un altro anno in giallorosso: lo Special One lo considera un giocatore importante per la Roma sotto diversi aspetti. Mayoral ha fatto bene in questo suo primo anno in giallorosso, e sarà confermato: resta da capire se rinnovando il prestito o riscattandolo subito a 15 milioni.

Ma a loro due potrebbe presto aggiungersi Andrea Belotti: per la Roma rappresenta un’occasione di mercato, e Mourinho ha dato l’ok a Tiago Pinto. Il Gallo si può prendere a un prezzo più basso del suo reale valore, una ventina di milioni circa, magari puntando su un prestito biennale e riscatto obbligatorio, che dovrebbe prima passare per un rinnovo col Torino.

Tre punte quindi per Mourinho, che vuole partire con il 4-2-3-1 come modulo di base, ma non esclude nemmeno di giocare con due punte. Per questo la batteria degli attaccanti sarà rimpolpata, e l’arrivo di Belotti regalerebbe al reparto avanzato giallorosso un giocatore dalle caratteristiche che mancano in rosa.

Fonte: Il Tempo