Mourinho vuole Rui Patricio a ogni costo. Ma Pau Lopez tiene in ostaggio la Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho vuole un portiere esperto e affidabile, dalla grande personalità. E ha già un nome in testa: quello di Rui Patricio.

Tanto che, scrive oggi La Repubblica (M. Pinci), lo Special One lo vuole portare alla Roma “a ogni costo”. Conferma anche Il Tempo (A. Austini), che parla di Rui Patricio come uno dei pochi nomi che da Trigoria non sono stati smentiti.

Il portiere del Wolverhampton e della nazionale portoghese sarebbe ben contento di arrivare alla corte di Mourinho, ma c’è un problema che frena l’affare e si chiama Pau Lopez.

La Roma infatti a giugno avrà in rosa, oltre allo spagnolo, anche Olsen. Un’accoppiata che pesa per 8 milioni di ingaggi sul bilancio del club. La Roma deve liberarsi di almeno uno dei due prima di fiondarsi su Rui Patricio.

Il problema di Pau Lopez è che ha una spalla fuori uso e tornerà in campo solo ad agosto: trovargli una squadra disposta a investire su un portiere infortunato è compito difficilissimo. Ecco perchè “Pau tiene in ostaggio Mou”, titola La Repubblica. E la Roma, così, rischia di restare nel guado.

Fonte: La Repubblica