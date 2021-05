Boateng, assalto Roma: offerto un biennale. Il difensore chiede tempo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Roma all’assalto di Jerome Boateng. Lo scrivono questa mattina sia Il Messaggero (S. Carina) che la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Nonostante le smentite arrivate nei giorni scorsi da Trigoria, la Roma resta forte sul difensore tedesco che si è liberato a parametro zero dal Bayern Monaco. Mourinho si sta spendendo in prima persona per convincerlo ad accettare la proposta della Roma, l’altro club col Monaco ad aver avanzato un’offerta concreta al centrale 32enne.

Anche la Lazio si è fatta avanti con il suo agente, Fali Ramadani, nei colloqui che sta avendo nell’ambito dei contatti per Sarri. Ma al momento la corsa sembra essere a due: Roma, che gli ha offerto un biennale, e Monaco, che può garantirgli di giocarsi la Champions (sempre che i francesi superino i preliminari).

Il calciatore ha chiesto tempo per riflettere e decidere il da farsi. La Roma però resta fortemente in corsa per l’esperto difensore tedesco, che col Bayern Monaco ha vinto tutto.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport