Roma, idea Klauss: si può prendere a 7,5 milioni

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Si chiama Joao Klauss ed è un centravanti brasiliano di proprietà dell’Hoffenheim, oltre che una delle idee di Tiago Pinto, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Dal Brasile affermano che la Roma avrebbe offerto già 6 milioni di euro per averlo a Trigoria il prossimo anno. Offerta per ora senza successo, anche perché il giocatore è in scadenza 2022 ma ha una clausola rescissoria di 7,5 milioni.

Attaccante 24enne di 190 centimetri, molto forte nel gioco aereo, Klauss è dotato di passaporto italiano, ed è stato proposto dall’agenzia internazionale dei procuratori, la stessa di Draxler, la Rogon. Sarebbe un complemento del reparto a disposizione di Mourinho.

Fonte: Corriere dello Sport