Rudiger cuore giallorosso. Grida “Forza Roma sempre” durante i festeggiamenti col Chelsea (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Antonio Rudiger non ha dimenticato la Roma, nemmeno la notte in cui festeggia la storica vittoria della Champions League con la maglia del Chelsea ai danni del favorito City di Guardiola.

Il difensore tedesco, avvicinato dalle telecamere di Sky Sport durante i festeggiamenti per la conquista del trofeo, risponde così al giornalista che gli chiede di salutare l’Italia: “Forza Roma sempre! Forza Roma sempre!”.

Antonio Rudiger, 28 anni, è tra i difensori che la Roma sta cercando sul mercato come rinforzo da regalare a Mourinho insieme ai nomi di Nathan Akè e Jerome Boateng.

Qui sotto il video dell’esultanza di Rudiger con dedica speciale alla sua Roma: