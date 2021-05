VILLAR: “Resto sicuramente alla Roma. Laziali fuori di testa per l’arrivo di Mourinho? Sì, quei pochi…”

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar ha rilasciato delle dichiarazioni direttamente dal ritiro della Spagna Under 21 a Cope. Il centrocampista ha parlato della sua permanenza nella Capitale e dell’arrivo di Josè Mourinho in giallorosso.

“Rimango sicuramente alla Roma. Sono contento qui. E ho molta voglia di giocare con Mourinho. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e conoscere il suo metodo di lavoro, spero che potrà portarci la sua mentalità vincente“.

Gonzalo si concede poi una battuta verso l’altra sponda del Tevere: “Se i laziali a Roma sono andati fuori di testa per l’arrivo di Mou in giallorosso? Sì, quei pochi…“