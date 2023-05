Belotti in lacrime sotto la Sud: zero gol e un amore mal ripagato

NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti non è riuscito a trattenere il dispiacere per il pareggio interno rimediato lunedì scorso in casa contro la Salernitana.

Un 2 a 2 che di fatto chiude il discorso quarto posto in casa Roma, diventato di fatto un miraggio a sole due partite dal termine della stagione.

E così il Gallo ha pianto sotto la Sud, al momento di salutare e ringraziare i tifosi: l’attaccante soffre, e tanto, questa astinenza da gol che anche contro i campani è stata decisiva sul risultato finale.

Belotti, osannato dal pubblico romanista fin dal suo arrivo a Roma, sperava di ripagare tanto affetto con ben altra moneta. Ora invece è da capire quale sarà il suo futuro nel club: il rinnovo automatico non è scattato, e il destino del Gallo andrà deciso a tavolino con la dirigenza giallorossa.

Fonte: Corriere dello Sport