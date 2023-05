La Roma si muove per blindare Mourinho: incontro con Lina Souloukou ai Parioli

AS ROMA NEWS – Qualcosa si muove. A una settimana esatta dalla finalissima di Europa League, la Roma sembra essersi decisa a muovere passi concreti in direzione di Josè Mourinho. E provare a convincerlo a legarsi ancora a lungo al club giallorosso.

Ieri sera, in un noto ristorante in zona Parioli, e cioè vicino all’attuale casa dove vive in affitto lo Special One, è andato in scena il tanto atteso faccia a faccia tra l’allenatore giallorosso e il nuovo CEO del club capitolino, Lina Souloukou. A rivelarlo è il portale Calciomercato.com (F. Balzani).

Il fatto che sia stata lei, e non Tiago Pinto, a incontrare Mou fa capire come nella testa dei Friedkin sarà proprio la dirigente greca a diventare l’emanazione dei texani nelle scelte gestionali del club.

Insieme a loro anche un intermediario del clan Mendes. La Roma, alla luce del lavoro svolto dal tecnico e dell’appoggio incondizionato di squadra e piazza, ora sarebbe intenzionata a prolungare il contratto del portoghese che è comunque in scadenza nel 2024.

Un passo avanti importante operato dai Friedkin. Resta da capire quale sarà la risposta di Josè Mourinho, che chiede al club uno sforzo per operare scelte di mercato importanti e rendere la squadra sempre più competitiva. La sensazione è che già la sera del 31 maggio si conoscerà il destino del tecnico portoghese.

