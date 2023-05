La Gazzetta difende Pinto e attacca Mou: “Da lui critiche ingenerose al mercato, ecco perchè”

AS ROMA NEWS – La Gazzetta dello Sport va all’attacco diretto e frontale di Josè Mourinho con un articolo che appare oggi sul quotidiano sportivo milanese.

Il pezzo, a firma di Andrea Di Caro, titola: “Le battute ingenerose di Re Mou verso la società che lo ha voluto”. Nel pezzo viene difeso l’operato dalla gestione di Tiago Pinto e del club giallorosso, criticata invece dall’allenatore portoghese.

Frecciate “ingenerose” scrive la Gazzetta, che elenca cinque ragioni volte a smentire la versione di Mou:

“1) La Roma nel biennio di Mourinho ha speso quasi 94 milioni: 87 il primo anno (il solo Abraham è costato più di 40). Se quest’anno non ha speso per i cartellini è solo per i paletti del Fair Play finanziario.

2) Il club ha avuto l’enorme merito di portare a Roma grandi giocatori a parametro zero come Dybala, Matic e Wijnaldum. Oltre a Belotti, voluto dal tecnico, e altri giocatori (Camara, Llorente, Solbakken, Celik).

3) Per portare i tre big citati sopra sono stati garantiti ingaggi di primo livello. La Roma infatti ha il terzo monte stipendi della serie A. Una posizione molto più alta di quella in classifica.

4) Mourinho a Trigoria è il dominus assoluto. Nulla a livello di strutture e necessità gli è stato mai negato. Ed è il secondo allenatore più pagato della A dopo Allegri.

5) Il club lo ha sempre sostenuto nelle sue polemiche contro arbitri e sistema, sia pubblicamente sia nelle aule di giustizia. Né ha mai risposto alle sue tante punzecchiature interne dopo le sconfitte.

“Dopo il pari con la Salernitana Mou l’ha buttata sul sarcasmo: “Arrivare in Champions dopo aver speso solo 7 milioni era come se Gesù fosse sceso a passeggiare a Roma“. Forse è successo, ma sull’altra sponda calcistica del Tevere“, scrive con una certa velenosità la Gazzetta facendo riferimento alla Lazio.

Fonte: Gazzetta dello Sport