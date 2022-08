Belotti-Roma, il retroscena: giovedì una frenata, incomprensioni su stipendio e durata del contratto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo a Roma di Andrea Belotti si sta trasformando in una telenovela a puntate di quelle interminabili, ma dal lieto fine assolutamente scontato.

Il Gallo e il club capitolino hanno raggiunto da tempo un accordo di massima per il suo trasferimento alla corte di Mourinho, ma prima di dare l’accelerata hanno dovuto attendere la cessione di un attaccante (Felix alla Cremonese, in mattinata le visite mediche) che liberasse il posto in rosa all’ex granata.

L’arrivo di Belotti a Trigoria però continua a slittare. I tifosi si chiedono ormai da settimane quando sarà il fatidico giorno, ma per il momento non c’è una comunicazione ufficiosa sullo sbarco del Gallo a Roma.

Intanto la Gazzetta dello Sport oggi racconta un retroscena riguardante proprio l’arrivo del centravanti in giallorosso: secondo il quotidiano, giovedì scorso ci sarebbe stato un’improvvisa frenata con l’agente del calciatore per via di alcune incomprensioni sulla durata del contratto e sullo stipendio. Dettagli, che poi dettagli non sono, che hanno rallentato l’arrivo del Gallo.

Ora però tutto è andato a posto, e si attende solo di sapere giorno e ora dell’arrivo di Belotti, il nuovo centravanti della Roma che avrà il compito di dare ancora più peso e gol al reparto avanzato di Mourinho.

Fonte: Gazzetta dello Sport