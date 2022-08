Belotti alla Roma, tutto fatto: domani l’arrivo nella Capitale per le visite mediche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti è virtualmente un giocatore della Roma. La cessione di Felix alla Cremonese si sta materializzando in questi minuti, col ghanese che sta svolgendo le visite mediche proprio in questi minuti.

L’ufficialità di Afena-Gyan ai grigiorossi spalanca le porte di Trigoria a Belotti: il Gallo, attualmente in vacanza in Cilento, si metterà in viaggio domani mattina per raggiungere la Capitale.

Il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di domenica a Villa Sturt, poi si dirigerà a Trigoria dove incontrerà Mourinho e i suoi nuovi compagni, rientrati a quel punto da Torino.

Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo: Andrea Belotti sta per essere annunciato ufficialmente come nuovo attaccante della Roma.

Fonte: iltempo.it