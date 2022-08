Camara si avvicina, nuova offerta di Pinto: l’Olympiacos verso il sì alla Roma

CALCIOMERCATO ROMA LIVE – La trattativa tra la Roma e l’Olympiacos per Mady Camara procede verso la fumata bianca. Lo riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti.

Secondo quanto racconta il giornalista di Sky Sport, il club greco e quello giallorosso stanno trovando un’intesa a metà strada: un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a condizioni abbastanza difficili da realizzare.

Per far sì che Camara diventi della Roma a titolo definitivo, il guineano dovrebbe giocare il 70% delle partite, una possibilità remota considerando il rientro a gennaio di Wijnaldum e la presenza di Bove in rosa, oltre che di Cristante, Matic e Pellegrini. Necessaria inoltre la qualificazione in Champions dei giallorossi.

Oggi Tiago Pinto alzerà la proposta a 2 milioni di euro per il prestito oneroso e 8 per il riscatto (ieri era fermo a 1+7), un’offerta che dovrebbe convincere l’Olympiacos ad accettare. Se i greci diranno di sì, lunedì Camara si metterà in viaggio per la Capitale.