Chalobah, niente approdo in Italia. Tuchel lo toglie dal mercato: “Crediamo in lui”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Niente Roma, Inter o Milan per Trevoh Chalobah. Il giovane difensore del Chelsea, accostato ai tre club italiani, resterà ai Blues.

L’allenatore Tuchel è stato chiaro su di lui oggi in conferenza stampa: “Trevoh gioca come sostituto di Koulibaly che è squalificato, quindi è stata una decisione facile per noi. Sente un po’ la pressione del ruolo diverso. L’anno scorso è entrato nella squadra come lo sfidante che cercava di irrompere nella squadra perché nessuno sapeva cosa potesse offrire.

Ora ho la sensazione che stia crescendo come giocatore e stia mettendo molta pressione e aspettativa su se stesso. Questa è una progressione normale per un giovane come Trevoh e noi crediamo in lui“.

Parole che spengono ogni ulteriore voce di mercato. Nei giorni scorsi il Milan sembra aver messo la freccia su tutte le rivali, ma ora il futuro di Chalobah sembra chiaro: il Chelsea se lo tiene stretto.

Giallorossi.net – G. Pinoli