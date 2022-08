TIAGO PINTO: “E’ presto per parlare di scudetto. Belotti? Oggi non c’è, pensiamo a vincere la partita”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Juventus-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare all’Allianz Stadium:

Vi aspettate una svolta negli scontri diretti?

“La stagione scorsa dicevano che non vincevamo con le avversarie dirette, ma abbiamo vinto contro Lazio e Atalanta. Tutte le partite sono difficili, ora abbiamo una sfida importante, e dobbiamo dare una risposta. La nostra mentalità è di affrontare ogni squadra come fosse la Juventus”.

Quando la Roma potrà lottare per lo scudetto?

“Quando abbiamo preso Mourinho sapevamo chi stavamo prendendo, è molto ambizioso. Quando c’è la possibilità di vincere, noi ci siamo. Siamo lontani dalle squadre che sono anni che lottano per lo scudetto. Ma la nostra preoccupazione è di andare forti, di cercare di vincere ogni partita. Siamo sulla strada giusta, ma è presto per parlare di scudetto”.

E’ fatta per Belotti? Cosa aggiunge al reparto?

“E’ una domanda o un’affermazione? (Ride,ndr). Oggi pensiamo alla partita. Mancano cinque giorni alla fine del mercato, oggi Belotti non c’è e dobbiamo pensare a vincere la partita”.