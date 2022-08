JUVENTUS-ROMA: 1-1 (2′ Vlahovic, 69′ Abraham). I giallorossi si svegliano nella ripresa, pari pesante allo Stadium

AS ROMA NEWS – Primo big match stagionale per la Roma di Mourinho, che questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 18:30) affronterà i rivali storici della Juventus all’Allianz Stadium.

Una classica del nostro campionato, una sfida che segna un primo snodo importante della stagione delle due squadre. La Juve è partita con un certo affanno, non sta brillando e ha bisogno di fare risultato.

La Roma invece è a punteggio pieno, ma ha perso Wijnaldum e Zaniolo oltre a qualche certezza. La partita di stasera è un primo test per capire le ambizioni dei giallorossi.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – FINITA! E’ 1 a 1 allo Stadium. La Roma strappa un pareggio in rimonta, dopo un primo tempo preoccupante. Nella ripresa Mou sistema la squadra, e i giallorossi trovano il pari con Abraham su assist di Dybala. I giallorossi crescono e sfiorano anche il gol della clamorosa vittoria. Pareggio che fa morale oltre che classifica.

93′ – CAMBIO ROMA: fuori Pellegrini, dentro Bove.

90′ – Quattro minuti di recupero.

85′ – DOPPIO CAMBIO JUVE: dentro Kean e Rovella, fuori Vlahovic e Locatelli.

84′ – OCCASIONE ROMA! Dopo un angolo di Pellegrini la palla resta in area, nessuno riesce a buttarla dentro e la Juve spazza l’area! Che occasione!

82′ – Torna a spingere la Juve, Roma che adesso si difende.

77′ – CAMBIO ROMA: dentro Kumbulla, fuori Dybala.

77′ – DOPPIO CAMBIO JUVE: dentro McKennie e Milik, fuori Miretti e Cuadrado.

76′ – Ammonito Kostic per proteste.

75′ – La Roma prende fiducia, la Juve invece ora sembra aver accusato il colpo.

71′ – Irrati incredibilmente ferma una ripartenza di El Shaarawy per fischiare un fallo inutile su Smalling a centro area!

69′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!!! Calcio d’angolo di Pellegrini che pesca Dybala sul secondo palo, l’argentino la rimette dentro e trova Tammy che di testa fa secco Szczesny!!

67′ – OCCASIOME ROMA! Primo tiro in porta al minuto 67. El Shaarawy pesca Abraham che in area calcia col destro ma senza riuscire a dare forza. Blocca Szcesny.

65′ – Secondo tempo un po’ più equilibrato ma la Roma continua a non costruire nulla. Tanta approssimazione, scarsa condizione fisica, gioco che latita.

62′ – CAMBIO ROMA: dentro Celik, fuori un disastroso Karsdorp.

58′ – CAMBIO JUVE: si fa male Rabiot, dentro Zakaria.

54′ – OCCASIONE JUVE: Cuadrado punta Zalewski, rientra sul sinistro e calcia in porta, palla fuori.

50′ – La Roma sembra messa meglio in campo, partita ora più equilibrata.

47′ – La Roma sembra ora schierata con il 4-2-3-1, Zalewski nell’inedito ruolo di terzino sinistro.

46′ – Mou cambia la Roma: dentro Zalewski ed El Shaarawy, fuori Mancini e Spinazzola.

PRIMO TEMPO

45′ – Primo tempo dominato dalla Juventus, che fortunatamente chiude solo sull’uno a zero. Dopo pochi secondi regalo dei giallorossi: errore di Spinazzola e fallo ingenuo di Matic al limite, Vlahovic punisce su punizione. Poi è monologo bianconero. Annullato un gol a Locatelli dal VAR per fallo di mano di Vlahovic. Troppo lento il centrocampo giallorosso, asfaltato da quello avversario. Serve modificare qualcosa, altrimenti sarà molto difficile cambiare l’inerzia del match.

41′ – Ammonito Cristante. Juve sempre prima sulle palle vaganti.

35′ – Cuadrado calcia la punizione, tiro forte sul palo di Rui Patricio, il portiere giallorosso c’è.

34′ – Irrati fischia una punizione dal limite per un fallo di Smalling su Vlahovic assolutamente inesistente.

26′ – GOL ANNULLATO! Irrati non convalida per un fallo di mano precedente al tiro di Locatelli da parte di Vlahovic! La Roma resta a galla.

26′ – VAR che richiama Irrati per un fallo di mano di Vlahovic.

25′ – GOL DELLA JUVE. Segna Locatelli con un destro dal limite che si spegne a fil di palo.

22′ – La Roma per ora non riesce a reagire. Troppa lentezza e imprecisione a centrocampo, Abraham molle, per ora Pellegrini e Dybala non sono riusciti a creare qualcosa di buono sulla trequarti avversaria.

16′ – OCCASIONE JUVE: Miretti serve Cuadrado che in area calcia di potenza, Rui Patricio salva la porta.

13′ – La Juventus trova sempre spazio sulla trequarti della Roma nel giro palla, fatica la mediana giallorossa.

11′ – Ancora Juve: Alex Sandro ha tanto spazio dal limite per calciare, palla a lato.

10 – Scintille tra Smalling e Vlahovic, subito tensione in campo.

6′ – Ammonito Locatelli che stende Dybala dopo essere stato superato.

5′ – Sbanda la Roma, spinge la Juve che ovviamente ora viaggia sulle ali dell’entusiasmo.

2′ – GOL JUVE. Segna Valhovic che trasforma la punizione dal limite mettendola sotto il sette.

1′ – Matic stende Cuadrado al limite, subito punizione pericolosa.

0′ – Fischio di Irrati, comincia Juventus-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’ALLIANZ STADIUM

Ore 17:30 – La Roma annuncia la sua formazione ufficiale con un tweet, nessuna sorpresa nello schieramento giallorosso: Matic sostituisce Zaniolo, per il resto è confermato il solito undici.

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Ore 16:30 – Secondo Sky Sport la formazione ufficiale della Roma è stata confermata, questo l’undici che scenderà in campo: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Ore 16:30 – Cielo nuvoloso e clima caldo a Torino. Terreno di gioco in perfette condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, McKennie, Soulè, Kean, Milik.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

GUARDALINEE: Preti e Berti.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini