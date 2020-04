Benatia: “Sarei voluto restare per sempre alla Roma. Basta cedere i migliori, i tifosi meritano una squadra alla loro altezza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Io non mi muovo più da qua”. Aveva pensato queste cose Mehdi Benatia, ex difensore giallorossi ai tempi in cui vestiva la maglia della Roma. Poi però il giocatore marocchino è stato venduto al Bayern Monaco in nome di quelle maledette (o benedette, a seconda dei punti di vista) plusvalenze.

Oggi il centrale 32enne racconta al quotidiano “Il Tempo” quella fantastica stagione che lo ha segnato, prima che la Roma decidesse che fosse già il tempo di cederlo. “Ho trascorso a Roma soltanto una stagione, ma rimarrà sempre nel mio cuore, perché è stata in assoluto la migliore: la mia Roma era troppo bella.”

“Dopo sei mesi mi sono detto “Io non mi muovo più da qua”. Poi hanno deciso di vendermi al Bayern, ma avevo pensato davvero di finire la mia carriera a Trigoria“. Per come è andata la sua carriera, forse anche alla Roma avranno avuto qualche rimpianto. Benatia prosegue parlando ancora dei giallorossi: “Auguro loro di avere una squadra all’altezza dei tifosi, che lotti ogni anno per vincere il campionato, la Champions, perché a Roma c’è una passione infinita. Tifosi come i romanisti, non ne ho mai conosciuti.”

Poi la stoccata alla proprietà americana e al loro modo di portare avanti la competitività della squadra: “Mi auguro che i dirigenti riescano a fare una grande Roma, che smettano di vendere tutti e imparino a tenersi i migliori, come la Juve, il Real, il Barcellona: la Roma deve lottare con loro e i tifosi meritano una squadra che li renda orgogliosi. In sette anni ha venduto Alisson, Salah, Nainggolan, Pjanic, Marquinhos, Osvaldo, Lamela, Benatia, Gervinho. Troppi. Se li avesse tenuti, avrebbe vinto qualcosa. Il problema è nella gestione”.

Fonte: Il Tempo