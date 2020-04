Friedkin-Roma, servirà una nuova due diligence

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin continua a dialogare con James Pallotta. Al centro dei colloqui, l’As Roma. Il club giallorosso resta nei pensieri del texano, che non ha rinunciato all’idea di entrare nel mondo del calcio italiano.

Ora però, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) sarà necessario ripartire da zero, o quasi: l’intera due diligence andrà fatta da capo, secondo i nuovi valori che emergeranno dopo che il Coronavirus ha dato un serio colpo al mondo del calcio.

La cosa importante però è che nonostante la crisi che sta colpendo duramente anche gli Usa, Dan Friedkin non ha deciso di rinunciare all’affare. Dall’altra parte James Pallotta è sempre convinto di voler uscire dal progetto Roma cominciato circa dieci anni fa. Le volontà delle due parti sembrano combaciare, ma i tempi saranno necessariamente più lunghi.

Fonte: Corriere dello Sport