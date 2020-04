“ON AIR!” – AUSTINI: “La Roma potrebbe comunicare l’accordo sul taglio degli stipendi”, CORSI: “Tommasi mi fa ribrezzo da quel famoso episodio con Sensi”, FOCOLARI: “Stavolta sto con i giocatori”, LO MONACO: “Sarà difficile ricominciare a giocare perfino a settembre”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ai calciatori è stata presentata male questa cosa del taglio degli stipendi. Poi loro dovrebbero essere i primi a fare il gesto e a rendersi conto in questo momento che forse sono quelli che dovrebbero dare il buon esempio in quanto privilegiati… La Roma? Come la Juve penso che comunicherà presto di aver trovato un accordo per la riduzione degli stipendi…anche stavolta arriverà seconda…Me lo aspetto dalla Roma, e dall’Inter… Comunque c’è la voglia di portare al termine questa stagione, anche a costo di spostare il prossimo…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Scontro sugli stipendi? Sarà fondamentale capire le date, non è semplice. Ma squadre che hanno avuto giocatori positivi al Coronavirus, come fai a riatletizzare certi giocatori rispetto al resto del gruppo? Non è così semplice. I presidenti vogliono un taglio degli stipendi perchè oltre ai soldi dei diritti tv rischiano di perdere anche quelli degli abbonati…ma come fai a far partire la campagna abbonamenti? Che proponi? Io continuo a dire che rischi di rovinare anche il prossimo campionato per tentare di salvare questo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La ripresa della vita deve per forza contemplare un minimo di rischio, ma altri due mesi così ammazzerebbe definitivamente il nostro paese… Nel calcio stanno volando gli stracci, ora sembra esserci muro contro muro per la storia degli stipendi dei calciatori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La cosa più incredibile è che la Cina alla fine è la nazione che ha sofferto meno questa storia… Taglio degli stipendi? Tommasi dice che è una cosa vergognosa. Noi parliamo malissimo di Tommasi sotto il profilo umano da sempre, da quando Sensi per una malattia non pagò il premio scudetto, e c’era da giocare la supercoppa. Tommasi andò dai dirigenti dicendo che se non pagava, i giocatori non sarebbero andati in campo. Ma nessuno poteva delegare la firma di Sensi, e Tommasi rispose dicendo che non avrebbero giocato. Poi una componente della squadra con più dignità e cuore si decise a giocare…E a Tommasi lo chiamavano anima candida..pensate un po’…Io dopo che ho saputo questa cosa l’ho detestato, mi fa proprio ribrezzo con tutti si suoi riccetti da angioletto. I giocatori? Sono stupidi…dire che è vergognoso il taglio degli stipendi è da stupidi…”

David Rossi (Roma Radio): “I dati dell’ultima settimana sono confortanti ma non decisivi, sono giorni che passiamo col fiato sospeso per sapere quando il trend comincerà seriamente a scendere e a passare alla fase due. La notizia del giorno è il ricovero e lo spostamento in terapia intensiva di Boris Johnson, nelle tv inglesi e sui giornali ne parlano come se fosse già morto… Quando parlò di immunità di gregge, disse che dovevamo prepararci a tantissimi morti…se ci pensi è un ragionamento crudelissimo…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Senza soluzioni condivise il calcio ne uscirà a pezzi. Dai l’idea che un’attività non necessaria, se non al nostro divertimento o al business di qualche presidente, debba per forza ripartire. La scuola è un’attività necessaria, ed è chiusa. E tu riapri il campionato? Io penso che anche a settembre è difficile ricominciare a giocare, ma se ti organizzi forse trovi la soluzione per ripartire in sicurezza…forse… E tu vuoi ricominciare a maggio? Ma dai… E ve lo dice uno che passa la sua vita sui campi di calcio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Tagli degli stipendi? Io stavolta sono più a favore dei calciatori… questa decisione mi sembra esagerata. Ora non è che siccome i giocatori guadagnano tanto, allora gli puoi togliere quattro mesi di stipendio… Nel momento in cui si ricominciano ad allenare, loro stanno di nuovo lavorando…e che li vogliamo non pagare mentre non lavorano? Pensare a 4 mesi di taglio di stipendio mi pare esagerato… A me non sembra giusto, si paghi metà per uno…”

