BENEVENTO-ROMA 0-0: le pagelle

Finisce 0 a 0, la Roma frena a Benevento. Bruttissima partita dei giallorossi, annullati da una difesa super organizzata dei sanniti.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Ciro Vigorito e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Nel primo tempo Lapadula gli tira due volte in bocca. Secondo tempo da spettatore.

Fazio 5,5 – Lento e arrugginito, Lapadula si mette a giocare dalla sua parte sbucandogli spesso alle spalle. Cerca senza successo qualche sortita offensiva. Dal 72′ Juan Jesus 6 – Fa il suo dovere.

Mancini 6 – Schierato da centrale, difende e imposta con efficacia.

Spinazzola 6 – La sua spinta propulsiva sulla fascia manca parecchio stasera. Ma nel ruolo di centrale se la cava.

Karsdorp 5 – Stasera è lui a spingere di più, ma è davvero troppo impreciso. Ha il piccolo merito di difendere con attenzione, ma stasera serviva qualcosa di più nella metà campo avversaria. Dal 72′ Pedro 5,5 – Non combina praticamente nulla.

Villar 6 – Cerca di dare più vivacità al palleggio con qualche spunto sulla trequarti. Ma nemmeno lui riesce a trovare la giocata giusta.

Veretout 5 – Appannato e stanco dopo essere stato spremuto a dovere. Dal 58′ Dzeko 5,5 – Qualche sponda aerea e poco altro.

Bruno Peres 5 – Parte bene ma poi perde efficacia. Non combina nulla che meriti di essere ricordato.

Pellegrini 5,5 – L’unico a tirare in porta nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo va vicino al gol ma un salvataggio sulla linea gli nega questa gioia.

Mkhitaryan 5,5 – Pochi spazi per creare problemi alla retroguardia del Benevento. Lui stasera non riesce davvero a incidere. Dall’82’ El Shaarawy 6 – Entra bene in campo, procurandosi un rigore poi cancellato dal Var.

Borja Mayoral 4,5 – Polveri bagnate. Non tocca una palla in 90 minuti. Stasera molto male.

PAULO FONSECA 5 – Il suo solito limite: quando incontra squadre ben organizzate in difesa, la sua Roma non riesce praticamente mai a tirare in porta. Oggi la squadra spreca una grande occasione di restare in scia alle prime.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini