(LIVE!) BENEVENTO-ROMA, le formazioni ufficiali: torna Fazio, Spinazzola in difesa, Borja Mayoral preferito a Dzeko

AS ROMA NEWS – Posticipo serale della domenica per la Roma che questa sera allo stadio Ciro Vigorito incontra il Benevento di Filippo Inzaghi. Fonseca deve affrontare questa sfida con la difesa ridotta ai minimi termini, e dovrà rivoluzionare il reparto arretrato della squadra.

I capitolini però non possono concedersi distrazioni: la lotta per la Champions è apertissima con tante squadre agguerrite, e i passi falsi sono vietati. Il Benevento però è una squadra insidiosa e proverà in tutti i modi lo sgambetto alla Roma. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi vivremo insieme le emozioni del match.

BENEVENTO-ROMA, LE ULTIME DAL CIRO VIGORITO

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 18:45 – Cielo sereno sopra lo stadio del Benevento, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni scelte dai due tecnici.

BENEVENTO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All.: F.Inzaghi.

A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Tuia, Pastina, Tello, Diambo, R. Insigne, Gaich, Di Serio, Moncini, Sau.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Feratovic, Diawara, Pastore, Podgoreanu, Pedro, Carles Perez, El Shaarawy, Dzeko.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini