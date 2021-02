L’Atalanta vince lo scontro Champions col Napoli: 4 a 2. Paura per Osimhen: perde i sensi in campo, esce in barella

ALTRE NOTIZIE – L’Atalanta supera il Napoli nello scontro Champions appena concluso allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Partita che si accende nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto fiacco concluso senza reti.

Vantaggio di Zapata al 52′, a segno con un perentorio colpo di testa dopo un bel cross di Muriel. Il pareggio arriva cinque minuti dopo con Zielinski che fa 1 a 1 con un gran destro al volo a centro area. A riportare avanti ci pensa Gosens, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo un cross basso di Zapata per il tap-in del due a uno. Quindi Muriel si inventa dal nulla il gol del 3 a 1 con uno spunto personale e un sinistro micidiale che si infila sotto al sette.

La partita però si riapre quasi subito grazie a un’autorete di Gosens al minuto 76′, ma passano pochi secondi e arriva il 4 a 2 realizzato da Romero. Il Napoli si arrende, e perde lo scontro diretto per la Champions. Nel finale di partita paura per Osimhen, che si è accasciato a terra come privo di sensi dopo essersi toccato la spalla operata. Subito sono intervenuti i sanitari e barellieri, che l’hanno trasportato in ospedale. Ma il giocatore ha ripreso conoscenza.

I partenopei restano fermi a quota 40 punti, l’Atalanta invece sale a quota 43 raggiungendo momentaneamente Roma e Lazio, ma i giallorossi tra poco avranno la possibilità di riallungare.

Giallorossi.net – G. Pinoli