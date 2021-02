L’Inter stravince il derby (3-0) e vola in vetta a +4 sul Milan

ALTRE NOTIZIE – L’Inter vince un derby importantissimo, di quelli che possono decidere le sorti di un campionato. Lo scontro al vertice tra le prime due della classe vede la vittoria meritata della squadra più forte come valori in campo, contro un Milan vivo e in partita fino al gol del 3 a 0, ma meno preciso negli ultimi metri.

Primo tempo di marca nerazzurra: dopo appena cinque minuti di gioco segna Lautaro, in gol di testa dopo il solito assist del compagno di reparto Lukaku. La partita si mette dunque subito in discesa per gli uomini di Conte, che con Perisic hanno la palla del raddoppio ma c’è l’attenta risposta di Donnarumma. Il Milan invece è pericoloso con un destro incrociato di Hernandez che esce di poco.

Nella ripresa i rossoneri partono a razzo e nel giro di due minuti collezionano tre palle gol, due volte con Ibrahimovic e una con Tonali, trovando i miracolosi interventi di Handanovic. Quindi è l’Inter a raddoppiare con una splendida azione conclusa dall’assist di Perisic per Lautaro che col sinistro da doppietta. Al 63′ Lukaku ha la palla del 3 a 0, ma calcia troppo centrale e Donnarumma respinge. Ma sono solo le prove generali del terzo gol, perchè poco dopo il belga si scatena partendo dalla trequarti, va via di potenza e batte il portiere con un mancino al vetriolo sul primo palo.

Il Milan, vivo fino a quel momento, alza bandiera bianca. L’Inter allunga a +4 in vetta al campionato, staccando i rossoneri. Ora è la squadra di Conte a diventare di diritto la grande favorita alla vittoria dello scudetto, anche se il campionato resta ancora apertissimo.

Giallorossi.net – G. Pinoli