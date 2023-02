Benzina verde: ecco come la Roma pensa di uscire dall’impasse del settlement agreement

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è un motivo molto preciso per il quale la Roma sta decidendo di dare sempre più spazio ai suoi giovani e sempre meno a quei giocatori, come ad esempio Mady Camara, che molto difficilmente ci saranno ancora il prossimo anno.

E il motivo è da rintracciarsi nelle difficoltà che la Roma ha ed avrà sul mercato nei prossimi anni per via dei paletti sempre più stringenti imposti dalla Uefa nell’accordo raggiunto con il club capitolino, ma anche in alcune scelte passate e più o meno presenti operate in sede di calciomercato.

Tiago Pinto e Mourinho sanno perfettamente che per fare mercato in estate sarà necessario vendere un paio di pezzi della rosa che possano generare plusvalenza, ma attualmente quali sono i calciatori che possono permettere al club di fare cassa?

In difesa c’è Roger Ibanez, centrale brasiliano acquistato da Petrachi per circa nove milioni di euro che ora sul mercato vale almeno tre volte tanto (e a cui la Roma ha fatto firmare un rinnovo inserendo una clausola rescissoria di ben 80 milioni).

Doveva essere un buon affare anche Marash Kumbulla, giovane difensore albanese pagato 17 milioni bonus inclusi durante l’interregno di Fienga come direttore sportivo: il suo rendimento però è stato deludente, e difficilmente la Roma potrà ricavarci una corposa plusvalenza.

A centrocampo l’unico calciatore con cui sarebbe possibile fare cassa è Bryan Cristante, che a 28 anni può ancora avere mercato: il giocatore (pagato uno sproposito: 20 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, più 10 di bonus) ha già trascorso 5 stagioni in giallorosso e per questo può più facilmente generare una plusvalenza. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni, il problema è che non sembra avere particolari estimatori in giro.

In attacco, ceduto Zaniolo, resta solo Tammy Abraham come asset davvero succulento per il mercato: l’inglese però è stato pagato 40 milioni di euro appena un anno e mezzo fa, diventando l’acquisto più oneroso della storia del club giallorosso, e per generare plusvalenza bisognerebbe che arrivasse un’offerta almeno pari a quella cifra. Non impossibile se continuasse a segnare: diversi club della Premier lo seguono con attenzione.

Ci sono poi tutti quegli acquisti operati a parametro zero che potrebbero generare plusvalenze: Stephan El Shaarawy, a cui però andrebbe prima rinnovato il contratto, Andrea Belotti, il cui rendimento attuale però è stato al di sotto delle aspettative, Ola Solbakken, che però è ancora un calciatore ancora tutto da scoprire, e infine Paulo Dybala, l’unico campione in rosa che l’allenatore vorrebbe tenersi ben stretto.

Discorso a parte per Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e calciatore la cui valutazione (secondo Transfermarkt) supera i 40 milioni di euro. I Friedkin e Pinto però lo hanno indicato come calciatore simbolo di questa squadra, e difficilmente potrà finire sul mercato.

Pinto poi incrocia le dita per i tanti giocatori di proprietà della Roma in prestito per l’Europa: Kluivert, Perez, Villar, Reynolds, Shomurodov, Vina. L’elenco è lunghissimo. Servirebbe che un paio di questi calciatori sbocciassero altrove per poter fruttare l’investimento fatto negli anni passati. Molto difficile, allo stato attuale delle cose.

Insomma, la coperta per fare mercato è corta: a conti fatti solo Ibanez e Abraham rappresentano prezzi pregiati da mettere in vetrina. Ma la Roma dovrebbe operare investimenti altrettanto pesanti per sostituirli. Ed è qui che entrano in gioco i giovani prodotti del vivaio a rappresentare una boccata di ossigeno per il bilancio. L’esempio più lampante è rappresentato dal ghanese Felix Afena-Gyan, passato in estate alla Cremonese per sei milioni di euro più tre di bonus. Tutta, o quasi, plusvalenza.

Vale molto di più Nicola Zalewski, senza dubbio l’ex Primavera che ha espresso il potenziale maggiore: il polacco è valutato già oltre 15 milioni di euro, cifra destinata a salire sensibilmente nei prossimi mesi. E poi a cascata tutti gli altri giovani lanciati da Mourinho: Edoardo Bove, Benjamin Tahirovic e Cristian Volpato stanno già attirando su di sé gli appetiti di altri club.

Ma per mettere in vetrina questi talenti è necessario farli giocare. Per questo Mou preferisce dare più spazio a loro che a calciatori senza dubbio più pronti come Camara, ma che non rappresentano un asset del club. Il piano della Roma dunque è quello di riuscire a valorizzare qualche giovane per riuscire a fare cassa ed evitare di sacrificare i pezzi forti della rosa, che Mou vorrebbe tenersi stretto in vista della (possibile) terza stagione alla guida della Roma. E a cui aggiungerne qualcun altro.

Ma affinché questo piano ambizioso possa concretizzarsi servono due cose: dare spazio, quando possibile, ai giovani più promettenti e contestualmente raggiungere la Champions League, competizione che permetterebbe al club di muoversi con più libertà sul prossimo mercato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini