Mou tace. Matic pronto a seguirlo altrove

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho tace. L’allenatore ha scelto di non parlare oggi, nella conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Roma.

Non è una novità. Anzi, ormai le sue conferenze pre partita sono diventate un’eccezione. Il tecnico ha scelto di restare in silenzio, e dunque non avrà occasione di rispondere pubblicamente alle parole pronunciate da Tiago Pinto qualche giorno fa alla stampa.

Di carne al fuoco ce n’è già a sufficienza, tra le voci sul suo futuro (che resta incerto), il mercato che non ha soddisfatto nessuno (nemmeno lo stesso gm) e la delicata gestione del caso Zaniolo, poi culminata con la sua cessione al Galatasaray.

Intanto sul fronte rinnovi c’è un calciatore che è sul punto di far scattare la sua permanenza in giallorosso per un altro anno: si tratta di Nemanja Matic, centrocampista di 34 anni che si è subito contraddistinto come il regista che mancava a questa squadra. Non è però certo che il serbo resti a Trigoria, nonostante la sua volontà sia quella di giocare ancora con la Roma.

Anche il futuro dell’ex United infatti (come quello di qualche altro calciatore) è legato a doppio filo a quello di Mourinho: se lo Special One dovesse decidere di lasciare la Roma a fine stagione, il serbo potrebbe seguirlo altrove. E non per forza in veste dal calciatore, ma nel suo staff tecnico.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica