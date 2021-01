Berardi ko: salta la Juventus per la settima volta in carriera

ALTRE NOTIZIE – Domenico Berardi va ko per un problema al flessore. L’imprevisto di per sé non farebbe scalpore, gli infortuni capitano a tutti i calciatori di tanto in tanto. Ma se questo succede prima di una partita contro la Juventus, la cosa fa notizia.

Domenica infatti il Sassuolo incontrerà i bianconeri, e Berardi non ci sarà per la settima volta nel match che mette di fronte i neroverdi e il club di Torino. Dal 2013 a oggi infatti Berardi ha saltato ben sette partite su 15 giocate contro la Juve.

In passato l’attaccante era stato anche acquistato dai bianconeri, che lo avevano poi lasciato al Sassuolo in un complesso giro di mercato: alla fine Berardi è stato riacquistato dagli emiliani senza che il giocatore vestisse la maglia della Juve una sola volta.

Fonte: fanpage.it