“ON AIR!” – BERSANI: “3-4 acquisti per migliorare la Roma a gennaio”, LO MONACO: “La partita di domenica è il passaporto per sognare”, SAVELLI: “La storia degli scontri diretti è diventata una fissazione”, FOCOLARI: “Ma se con l’Inter perdi diventa una sindrome”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Aspetto questa partita con entusiasmo, e non con l’ansia. Ci arriviamo con la consapevolezza di esser e una bella squadra. Certo, se dovessi vincere cambierebbe la prospettiva di questo campionato. La questione degli scontri diretti? Non ho capito come mai il salto della qualità della Roma dipende dal fatto di battere le grandi, mentre ci sono squadre che perdono punti con le piccole. Qualcosa non mi torna: perchè è solo la Roma che deve migliorare, mentre le altre no… Io mi aspetto che la Roma qualche scontro diretto lo vinca, ma quando fai quello che sta facendo la Roma, la cosa importante è non perdere gli scontri diretti, non vincerli. Se la Roma li pareggia tutti, e poi fa quello che sta facendo con le piccole, fa 90 punti eh… Per me ci si è fissati con questa storia degli scontri diretti…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “C’è un giornale che oggi scrive che a Trigoria si è tornati a parlare, a bassa voce, di scudetto. Io spero che nessun giocatore della Roma abbia letto questo articolo. La comunicazione romana è questa qua. Pensate che lavoro dovrà fare l’allenatore, che non sarà solo su come dovrà affrontare l’Inter… Lukaku-Martinez? Se fossi un difensore sarei più preoccupato di come marcare l’argentino, che è imprevedibile, ti sbuca da tutte le parti… La vera forza dell’Inter però è negli esterni, Hakimi da una parte e Young dall’altra… A Roma si parla di scudetto? Ma neanche se battessi l’Inter dovresti permetterti di farlo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ho sentito dire che forse con l’Inter giocherà Mayoral al posto di Dzeko contro l’Inter perchè lo hanno visto meglio. Per me è stato bravo Mayoral, ma ragazzi non scherziamo… Ma tutti e due insieme no? Villar e Ibanez? Gira questo tweet con le mie parole…è vero che ho detto quelle cose su di loro, ma in questo calcio ci siamo accorti che possono giocare, e quindi viva tutti e due. Ma se mi chiedete che giocatori vorrei nella Roma, non vorrei nessuno dei due. Mi terrei solo Dzeko, Mkhitaryan, Pellegrini, che è degno di fare la serie A a grandi livelli, e Smalling. Gli altri secondo me nella Roma di qualche anno fa non ci potevano stare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Riportare Kluivert alla Roma a gennaio per risolvere il problema in attacco? Non penso sia possibile, ammesso che lo si voglia fare. In Germania si aspettavano anche loro qualcosina di più da lui… L’acquisto più importante della Roma è stato Kumbulla, pagato 29 milioni. Poi Pedro svincolato e Borja Mayoral in prestito con diritto di riscatto.

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fonseca aveva già bocciato Kluivert, per questo è andato via. Riportarlo adesso a Roma non mi sembra sensato. Fra l’altro come la vivrebbe poi lui? Come un fallimento…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Come migliorare la Roma? Sul portiere penso ci sia l’unanimità. Poi il grande centrocampista, che possa stare con Veretout e Villar. Io penso che sia il momento che la Roma lo prenda. E poi un esterno offensivo, perchè Carles Perez non offre garanzie… Per me se vuoi migliorare la squadra, sono 3-4 gli acquisti che ti servirebbero. Poi a giugno devi risolvere la questione dell’erede di Dzeko, e per quello il non plus ultra sarebbe Milik…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Roma-Inter è un banco di prova, è il passaporto per i sogni da timbrare. Quando si chiede alla Roma di non sbagliare con le piccole e vincere con le grandi, le si sta chiedendo in pratica di vincere tutte le partite. Nella realtà la Roma non è una squadra in grado di ammazzare il campionato. L’Inter è una squadra forte, ha perso con la Samp ma meritava il successo, e sarà dura…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma-Inter? Non sono d’accordo che i nerazzurri hanno tutto da perdere. La Roma ha il tallone d’Achille dello scontro diretto con le grandi, e se dovesse perdere anche questo diventerebbe una vera e propria sindrome. L’Inter rischia di più, è vero, ma rischia anche la Roma. Ha preso 4 gol dall’Atalanta, ne ha presi 4 dal Napoli, e se dovesse perdere anche con l’Inter sarebbe una brutta storia… Un pareggio alla fine andrebbe bene a entrambe…Pronostico di Roma-Inter? Ics…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Borja Mayoral comincia a capire bene il nostro campionato. Domenica ha fatto due bei gol, ha giocato bene ma non credo che possa insediare Dzeko come titolare. Sarà una buona alternativa. La Roma domenica ha un’occasione clamorosa, che arriva proprio al momento giusto. Il pareggio potrebbe essere accettato da entrambi gli allenatori, anche se alla vigilia ti diranno che puntano alla vittoria… Pronostico di Roma-Inter? Uno…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Questo è un campionato anomalo, si gioca ogni tre giorni, e alla fine il pari potrebbe andare bene a entrambe. Ma io penso che la Roma debba infrangere il tabù della vittoria contro una grande, e questa è la sua grande occasione. La Roma vuole cogliere l’occasione propizia per dimostrare che questo terzo posto è sempre più meritato…Pronostico di Roma-Inter? Uno…”

Alessandro Vocalelli (Radio Radio): “Roma-Inter? Alla fine il pari potrebbe andare bene a tutte e due le squadre, ma penso che per la Roma sia l’occasione di dare la svolta al suo campionato. Mentre per l’Inter il pareggio frena un pochino il processo critico, per la Roma sarebbe importantissimo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Pensate che scenario uscirebbe fuori domenica se la Roma battesse l’Inter e il Milan perdesse col Torino…ai rossoneri gli mancano tutti, vai a sapere…Pronostico di Roma-Inter? Uno…”

