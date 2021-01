Roma, crescono le quotazioni di Bernard. Celik o Montiel a destra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Crescono le quotazioni del brasiliano Bernard per l’attacco della Roma. L’attaccante dell’Everton spinge per tornare da Fonseca, non avendo avuto troppa fortuna nella sua avventura in Premier: per Bernard quest’anno appena 6 presenze e un gol.

Il brasiliano, scrivono oggi i quotidiani, è disposto a un sensibile ritocco verso il basso del suo stipendio pur di arrivare alla Roma: il giocatore passerebbe dagli attuali 4 milioni ai 2,5 più bonus che percepirebbe in giallorosso.

Fonseca conosce bene le qualità di Bernard: piccolo e guizzante, irresistibile nel dribbling, l’ex Shakhtar è un ottimo uomo assist più che un finalizzatore. Ha l’età e l’esperienza giusta, e sarebbe un rinforzo di qualità per la Roma. El Shaarawy resta l’alternativa, ma deve prima liberarsi dallo Shangai altrimenti l’affare diventa molto difficile.

Per la corsia destra invece continua a restare calda la pista Celik del Lille: il turco, attualmente fermo per un problema muscolare al polpaccio, è uno dei profili che piacciono a Tiago Pinto insieme a Montiel e Soppy. Brusca frenata per Reynolds, di nuovo molto vicino all’accordo con la Juventus.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport