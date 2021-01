Fonseca chiede un vice Veretout: spunta Amrabat

AS ROMA CALCIOMERCATO – “Ritocchi da scudetto”. Li chiama così l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) i rinforzi che mister Fonseca ha chiesto a Tiago Pinto per allestire una Roma che deve provare a competere per la vittoria del titolo.

Calciatori pronti, e non giovani scommesse. Sia per l’attacco che per il centrocampo. Già, perchè se il tecnico ha messo in cima alla lista dei “desiderata” uno tra Bernard ed El Shaarawy per rinforzare la trequarti, il portoghese gradirebbe avere anche un mediano in grado di rimpiazzare Veretout.

In Italia piace Sofyan Amrabat, centrocampista di 24 anni che sta trovando difficoltà con la Fiorentina, disposta a privarsi anche di Duncan. Per arrivare a dama, la Roma è disposta a sacrificare Amadou Diawara, che appare ormai fuori dai piani dell’allenatore.

Fonte: Il Messaggero