Bernabé, appello a Lotito: “Fai volare Olympia nel derby e lascerò Formello” (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Juan Bernabé, ex falconiere della Lazio, si trova ancora all’interno di Formello nonostante il licenziamento avvenuto qualche mese fa. Tramite un video pubblicato su Instagram ha lanciato un appello al presidente Claudio Lotito, ovvero nel caso in cui facesse volare l’aquila Olympia nel derby della Capitale del 13 aprile lui lascerebbe il centro sportivo biancoceleste.

Ecco il messaggio: “Ciao Claudio, buongiorno. Riconosco che c’è una guerra aperta tra di noi e non sarà per te il momento migliore per sentire la mia voce. Ma in vista del il derby, per il sentimento di tanti tifosi e come tifoso io stesso mi trovo a doverti dire questo: sai che il rendimento della Lazio in casa è calato e la casualità vuole che sia calato da quando Olympia non vola più. Non voglio dire che dipenda da ciò, né che io sia felice della situazione, però si dice che nella vita quando fai del bene, poi ti ritorna energia positiva. Per questo Claudio ti chiedo di fare pace, tu dalla tua parte, io dalla mia: fai volare Olympia nel derby, io avrò la possibilità di andarmene dalla Lazio con dignità, anzi, se per te la mia persona non è degna di indossare la maglia della Lazio, per rispetto della tua decisione, entrerò in campo senza la maglia, ma l’importante è che Olympia possa volare nel derby.

Claudio, faresti felice tante persone. Ho sentito le tue parole per Suor Paola, sono parole che mi hanno toccato: possiamo dedicare questo volo a Suor Paola, che come tu sai amava tanto Olympia. Pertanto lascio questa finestra aperta, perché tu possa pensarci e prendere una decisione. Dopo anche io lascerò libera Formello, ringraziando per il nobile gesto di avere ‘alzato le mani’ rispetto alla situazione. Se è un no, lo rispetto, perché capisco che non è un bel momento per noi. Grazie per l’attenzione”.

