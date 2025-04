LIVE IN GIALLOROSSO – Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dal mondo Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sul mondo Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Per leggere tutte le notizie approfondite e le analisi complete, visita la nostra homepage. Queste le ultimissime di martedì 8 aprile 2025.

Ore 10:00 – La Roma ricorda Agostino Di Bartolomei

La Roma ricorda sui social che oggi Agostino Di Bartolomei avrebbe compiuto 70 anni, e dedica all’indimenticato capitano un album da sfogliare che ne ricorda le gesta con la maglia giallorossa. Qui sotto il tweet.

💛 Ago avrebbe compiuto oggi 70 anni ❤️ 📔 Lo celebriamo con un album che ne racconta vita e carriera Sfoglialo qui 👉 https://t.co/IyLHcgBspi#ASRoma pic.twitter.com/jUKP44EHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) April 8, 2025

Ore 9:30 – Smentite secche su Ten Hag

Risolto il mistero Ten Hag: l’ex tecnico del Manchester United era domenica all’Olimpico non per un incontro con la Roma, ma come ospite di Rensch, suo ex giocatore ai tempi dell’Ajax. Il giorno dopo ha fatto visita a Trigoria, dove ha salutato il connazionale e assistito all’allenamento diretto da Ranieri. Nessun contatto con il club, smentite sia dall’entourage dell’olandese che da ambienti giallorossi. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Dubbio Ranieri, il futuro dipende dal nuovo allenatore

Il tecnico spiazza tutti nel post Juve: “Non sarò dirigente, ma consigliere dei Friedkin”. Futuro ancora incerto, anche a seconda della scelta del nuovo allenatore. In pole Pioli e Sarri, ma resta aperta la pista estera. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Totti vola in Russia, ingaggio a sei cifre

Francesco Totti è volato a Mosca come ospite d’onore dell’International RB Award, dove ha ricevuto una maglia azzurra col numero 10. Il compenso? “Senza dettagli, ma si tratta di un numero a sei cifre in euro”, ha riferito il direttore generale del Bookmaker Rating (sponsor della serata) Asker Tkhalidzhokov. “Non sono un politico, ma un uomo di sport“, aveva detto Totti per placare le polemiche. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…